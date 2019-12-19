В Украине принят закон о реестре педофилов

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усилении ответственности за подобные преступления (№0887).

За это решение проголосовали 325 депутатов из 380, зарегистрированных в сессионном зале. Законом Уголовно-исполнительный кодекс дополняется статьей "Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего".

Определяется, что это автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке. Держателем реестра является Министерство юстиции.

В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания; преступлении, за которое он был осужден; виде уголовного наказания, который к нему был применен; информации о фактически отбытого им наказания; а также о нарушении правил административного надзора. Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

В случае, если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Информация о лице исключается из реестра в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда. Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеет, в частности любое физическое лицо относительно информации о себе; сельские, поселковые и городские головы, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя (заместителя руководителя) дошкольного учебного заведения, среднего учебного заведения, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, которые обязаны осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам, и относятся к их сфере и управлению.

Законом также в Уголовном кодексе, в частности устанавливается, что изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Министерство юстиции в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона должно разработать положение о Едином реестре лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Генеральный прокурор в течение трех месяцев со дня начала работы реестра должен осуществить меры по включению в него лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, до создания такого реестра.