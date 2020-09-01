В Украине приравняли цену на электроэнергию для многоквартирных домов к ценам для населения

01 сентября 2020 г. 16:18
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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, согласно которому тариф на поставку электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравнивается к тарифу на поставку электроэнергии населению.

За принятие соответствующего законопроекта №2098 «Относительно поставок электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома» проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является определение на законодательном уровне, что поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома приравниваются по тарифу к поставкам электроэнергии населению.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит обеспечить гарантированное потребление электроэнергии для обеспечения функционирования имущества многоквартирного дома на одинаковых условиях с поставкой электроэнергии населению, что позволит избежать возможного увеличения тарифов на услугу по содержанию многоквартирного дома и будет способствовать снижению социальной напряженности.

 

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