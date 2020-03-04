В Украине продолжают умирать от гриппа

04 марта 2020 г. 16:23
Источник: Укринформ
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В Украине с 24 февраля до 1 марта ОРВИ заболели 213 тысяч человек, зафиксировано 6 смертей в результате осложнений гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 213 531 человек, из них 64,4% - дети в возрасте до 17 лет. ...За неделю получено сообщение о шести летальных случаях вследствие гриппа (с начала эпидемического сезона - 54) ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 558,4 на 100 тысяч населения, что на 17,1% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

 

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