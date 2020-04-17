В Украине протестируют на коронавирус всех медиков

17 апреля 2020 г. 15:25
Источник: Корреспондент.net
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В Украине будут проверять на коронавирус всех медработников, заявил в пятницу, 17 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всех медицинских работников, работающих с COVID-19", - заявил Степанов.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 91 медика и 31 ребенка.

"За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник. Это новый антирекорд по заболевших за сутки. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 детей и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - сказал Степанов.

По его словам, за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.

Как отмечается, количество выздоровевших от коронавируса почти вдвое превысило число умерших.

 

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