В Украине протестируют на коронавирус всех медиков

В Украине будут проверять на коронавирус всех медработников, заявил в пятницу, 17 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всех медицинских работников, работающих с COVID-19", - заявил Степанов.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвержден у 91 медика и 31 ребенка.

"За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник. Это новый антирекорд по заболевших за сутки. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 детей и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - сказал Степанов.

По его словам, за последние сутки по Украине было проведено 4730 тестов на коронавирус.

Как отмечается, количество выздоровевших от коронавируса почти вдвое превысило число умерших.