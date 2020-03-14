В Украине работает онлайн-сервис для отслеживания распространения коронавируса

14 марта 2020 г. 13:00
Источник: ZN.UA
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Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса президента Украины запустил онлайн-сервис, который позволяет отслеживать распространение коронавируса. Ситуацию в нашей стране можно отследить по датам и областям. Карта доступна по ссылке.

На карте отмечены кружки трех цветов. Зеленый означает, что коронавирус не обнаружен, оранжевый – что существует подозрение на заражение вирусом, красный – случай подтвержден. При этом, на карте отмечаются учреждения здравоохранения, которые производят мониторинг и госпитализацию.

На данный момент в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, жительница Житомирской области скончалась после инфицирования.

 

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