В Украине растет число новых случаев COVID-19

16 мая 2020 г. 10:02
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели);
  • Волынская обл. - 599 (149 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел);
  • Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели);
  • г. Киев - 2221 (222 выздоровели);
  • Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели);
  • Луганская обл. - 42 (18 выздоровели);
  • Львовская обл. - 969 (186 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели);
  • Одесская обл. - 734 (43 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели);
  • Сумская обл. - 161 (89 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели);
  • Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также отмечается, что с начала суток поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

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