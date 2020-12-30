В Украине растет количество безработных

В Украине увеличивается количество безработных.

Сейчас без работы остается 450 тысяч украинцев.

Вместе с тем общее пособие по временной безработице, которое выплатили в 2020 году, составило почти 16 миллиардов гривен.

А с 1 января 2021 года в Украине на тысячу гривен вырастет минимальная зарплата – от 5 тысяч гривен до 6 тысяч.

Стоит отметить, что уровень безработицы населения трудоспособного возраста в III квартале 2020 года вырос до 9,9%.

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2020 года составило 15,9 млн человек, трудоспособного возраста – 15,2 млн человек.

Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет и трудоспособного возраста – по 1,7 млн человек.

В III квартале 2020 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 56,1%, трудоспособного возраста – 65,4%.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что Кабинет министров Украины упростил порядок назначения субсидий и соцпособий.

Изменения касаются тех, кто получает пособие по частичной безработице.