В Украине растет количество заболевших коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом подтвердили в понедельник, 16 марта, в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Таким образом, количество официально подтвержденных случаев Covid-19 в Украине увеличилось до пяти.

"По состоянию на 16 марта (9:00) по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

На сегодняшний день в лаборатории проверены более 500 образцов, полученных от украинцев.