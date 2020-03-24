В Украине разоблачили схему многомиллионного мошенничества на авиаперевозках

24 марта 2020 г. 13:10
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В Украине правоохранители разоблачили многомиллионную схему мошенничества на авиаперевозках.

Подозреваемые вели противоправную деятельность на территории Киева, Одессы и Николаева. 

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, в течение 2016-2018 годов злоумышленники приобрели несколько коммерческих агентств по продаже авиабилетов. После этого они переоформляли их на своих сообщников.

Клиенты заказывали через агентов проездные документы, а злоумышленники с помощью несанкционированного доступа к автоматизированной системе бронировали и покупали их.

Деньги за билеты авиакомпании не перечисляли.

Как сообщается, в результате таких махинаций мошенники присвоили более 30 миллионов гривен.

Сейчас следователи сообщили о подозрении двум фигурантам. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

 

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