В Украине разрабатывают уникальный тест, отличающий грипп от COVID-19

В Украине готовятся к сезону гриппа, поэтому решили разработать тест-систему, которая позволит определять с одного образца, чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

Поэтому Министерство здравоохранения заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко: это будет на 5-6 плашек панелей, и четко будет показывать - это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил он.

Что касается заболеваемости гриппом, то в Минздраве украинцев призвали к массовой вакцинации. В ведомстве сообщили, что на территорию страны будет ввезено вдвое больше вакцин от гриппа, а некоторые украинцы получат шанс сделать прививку бесплатно.

Напомним, всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 148 756 случаев COVID-19, 3 144 новых заболевших выявили за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в Украине умерли 3 076 человек, в том числе 53 человека - за минувшие сутки. Выздоровели 67 005 человек, за минувшие сутки – 1 128. На сегодня в Украине коронавирусом болеют 78 765 человек.