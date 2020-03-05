В Украине резко выросла незаконная вырубка лесов

В прошлом году объемы незаконной вырубки леса выросли почти в семь раз - до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее. Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в четверг, 5 марта.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий во время презентации публичного отчета деятельности агентства за 2019 год. "Большое беспокойство вызывает состояние охраны лесов в 2019 году. Объемы и убытки от незаконных рубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров - это почти в семь раз больше - с общим убытком государству на сумму 814 миллионов гривен", - сказал он.

По словам Заблоцкого, больше всего незаконных рубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году агентство выявило убытков на сумму 51,7 миллиона гривен, в Херсонской области - 16,9 миллиона гривен и Житомирской области - 5 миллионов гривен. Несмотря на это, в Украине наблюдается тенденция к увеличению площади лесов. "Объем работ по восстановлению лесов преобладает над площадью сплошных срубов, мы имеем устойчивую тенденцию к увеличению площади лесов в целом по стране", - отметил Заблоцкий. В частности, в 2019 году лес восстановлен на площади 42 тысячи га, а новые леса созданы на 2,2 га. Согласно отчету Гослесагентства, объемы восстановления лесов за последние пять лет составили 201,5 тысячи га, что на 6% больше, чем площадь сплошных срубов (190,7 тысячи га).

"Таким образом, за последние 5 лет лесоводы высадили более миллиарда новых деревьев", - говорится в отчете.

Кроме того, за 2019 год предприятия заготовили 15,6 миллиона кубометров древесины, что на 5,7% меньше по сравнению с 2018 годом. Как отмечается в отчете, это связано с низким спросом на внутреннем рынке. Общий объем реализации древесины в круглом виде на внутреннем рынке в 2019 году составил 13 миллионов кубометров на общую сумму 11,7 миллиарда гривен, что по сравнению с предыдущим годом соответственно на 1,3 миллиона кубометров и на 1,5 миллиарда гривен меньше.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило электронный реестр лесорубочных билетов и онлайн-карту рубок для контроля законности вырубки лесов.

По данным Гослесагентства, площадь восстановления леса на местах срубов в 2018 году увеличилась на 10% - до 43,7 тысячи га. В частности, новые леса в 2018 году были созданы на площади 1,9 тысячи га.