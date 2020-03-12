В Украине с 1 мая система автофиксации нарушений ПДД заработает в штатном режиме, - полиция

С 1 мая 2020 в Украине заработает в штатном режиме система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«На сегодня в нашем государстве сложилась катастрофическая ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. По имеющимся статистическим данным, в среднем по Украине ежесуточно в результате ДТП погибает 9 человек, 90 человек получают телесные повреждения. Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий является превышение максимально разрешенной скорости движения транспортного средства», - говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, такая система сегодня работает в большинстве стран Европейского Союза и развитых стран мира, причем их опыт свидетельствует, что введение этой системы радикально изменило ситуацию по безопасности на дорогах в лучшую сторону.

Например, в соседней Польше после внедрения системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество ДТП по стране уменьшилось на 30%, отмечают в украинской полиции.

Данная система на начальном этапе будет фиксировать только такой вид нарушений Правил дорожного движения, как превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Как отмечается, устанавливать стационарные технические средства (приборы контроля) будут на аварийно-опасных местах (участках) и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения улиц и дорог в городах и других населенных пунктах по согласованию с полицией.

В полиции напомнили, что в Украине на автомобильных дорогах вне населенных пунктов разрешенная скорость движения транспортных средств - не более 90 км/ч, на автомобильных дорогах с разделительной полосой - не более 110 км/ч, на автомагистралях - не более 130 км/ч.

Максимально допустимая погрешность приборов контроля не превышает ± 3 км/ч. То есть превышением скорости будет считаться 80 + 20 + 3 км/ч = 103 км/ч.

После фиксации события Системой информация будет поступать в центр обработки данных автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Департамента патрульной полиции, где будет рассматриваться уполномоченным полицейским с учетом сведений, полученных из соответствующих баз данных (реестров), необходимых для вынесения постановления о наложении административного взыскания за правонарушение(далее - Постановление)

Административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет:

- физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано транспортное средство

- надлежащий пользователь транспортного средства, если соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр транспортных средств

В случае, если транспортное средство зарегистрировано не на территории Украины, к административной ответственности привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство в Украину.

Постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Что нужно сделать владельцу, если авто управляет не он?

Во избежание неудобств и недоразумений рекомендуется своевременно внести сведения о надлежащем пользователе в Единый государственный реестр транспортных средств через:

территориальные органы по оказанию сервисных услуг МВД; веб-приложение на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Заявление также может быть подано через официальный сайт МВД при электронной идентификации личности с использованием квалифицированной электронной подписи.

Для оплаты штрафа можно перейти по ссылке по QR-кода, который указан на лицевой стороне Постановления, воспользоваться платежными инструментами в электронном кабинете водителя или в приложении "Дія", а также платежными системами и сервисами, которые функционируют в Украине на законных основаниях, в том числе услугами банков Украины.

Напомним, согласно КоАП превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере 255 гривен, а в случае превышения установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

В случае уплаты штрафа в течение 10 дней со дня вступления в законную силу постановления, уплата будет составлять 50% от общей суммы, то есть 122,5 гривен, и Постановление будет считаться выполненным. Общий срок оплаты штрафа - 30 дней с момента вступления Постановления в законную силу.