В Украине с 2018 года дешевеет растаможка авто

04 декабря 2017 г. 16:10
Источник: УНИАН
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Минэкономразвития опубликовало таблицу, которая регламентирует уровень ставок ввозной пошлины Украины, то есть растаможка автомобилей. Эти нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из Европейского союза, в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.
Для легковых автомобилей Соглашением предусмотрен переходный период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины постепенно будут снижаться до нуля.

В 2018 году ставки ввозной пошлины для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза устанавливаются в следующем объеме:

Бензиновые: С рабочим объемом не более 1000 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1000 см3, но не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом свыше 1500 см3, но не более 2 200 см3 – 5% от таможенной стоимости. С рабочим объемом более 2 200 см3, но не более 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом свыше 3000 см3 – 5% от таможенной стоимости.

Дизельные: С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом свыше 1500 см3, но не более 2500 см3 – 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3 – 6,3% от таможенной стоимости.

Электромобили: Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) – 0% от таможенной стоимости.

Для новых автомобилей из других стран действует более высокая пошлина (обычно 10%) от таможенной стоимости машины.

Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля нужно заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и НДС (20%).

 

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