В Украине с 3 декабря начинаются сборы резервистов и военнообязанных

В Украине с понедельника, 3 декабря, начинаются масштабные сборовые мероприятия с резервистами и военнообязанными. Как сообщила пресс-служба Минобороны, будут проведены сборы, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Предполагается, что мероприятия успеют завершить до новогодних праздников.

"Введение правового режима военного положения, в том числе предполагает уточнение задач Вооруженных Сил Украины и Сил территориальной обороны. Одной из составляющих подготовки Вооруженных Сил Украины к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов", - говорится в сообщении.

Указывается также, что мобилизация будет проводиться только в случае открытой агрессии РФ, но тогда в ВСУ будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил.

В Минобороны также сообщили о том, что в областях, где введено военное положение предусматриваются массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Во время сборов будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов теробороны для подготовки к защите своих областей.

Напомним, что после атаки России в районе Керченского пролива, в результате которой погранслужба ФСБ захватила три украинских корабля с 24 моряками на борту, в десяти областях Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.