В Украине с 5 января стартует регистрация на пробное ВНО

Регистрация на пробное ВНО начнется с 5 января 2021 года.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, пишет Укринформ.

"Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, каждый желающий сможет зарегистрироваться для участия в пробном ВНО на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Также была определена стоимость проведения пробного ВНО.

Так, в зависимости от региона сдача одного теста пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 гривен до 255 гривен.

В УЦОКО отметили, что такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.п.

В Центре также сообщили, что повышение стоимости пробного ВНО в 2021 году обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов, кроме того, повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.

"Из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник/участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, вследствие чего единица услуги станет существенно дороже. Также должны заметить, что пока оплата труда лиц, привлеченных к проведению пробного ВНО, невысока, однако количество таких работников значительное, и каждый из них работает не менее пяти часов", - пояснили в УЦОКО.

Основная сессия ВНО в 2021 году продлится с 21 мая по 16 июля 2021 года. Регистрация на ВНО начнется с 1 февраля 2021 года. Также Министерство образования и науки рассматривает четыре сценария проведения ВНО в следующем году, модель проведения ВНО будет зависеть от эпидемиологической ситуации.