В Украине с начала года подорожали строительные работы - Госстат

07 мая 2020 г. 17:27
Источник: УНИАН
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Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, выросли на 1,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства жилых зданий - на 4,6%.

В то же время увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 5,8%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в апреле 2020 года, по сравнению с апрелем 2019 года, выросла на 0,6%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Ранее, в 2019 году, в Украине цены на строительно-монтажные работы выросли на 23,6% по сравнению с 2018 годом.
 

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