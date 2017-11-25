В Украине сегодня чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году исполняется 85 лет организованному коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов. Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет 3 миллиона 941 тысячу человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют 6 миллионов 122 тысячи.

Согласно другим источникам, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека, каждый час – 1 тыс. 440, ежесуточно – 34 тыс. 560. Таким образом, погибли 4,5 млн украинцев.

В Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодоморов, Всемирный конгресс украинцев организует чествования во многих странах мира. Траурные мероприятия в Киеве состоятся возле Национального мемориала жертв Голодомора в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра и председателя Верховной Рады, представителей дипломатических учреждений, священников, общественности.

В 16.00 вместе с общенациональной минутой молчания состоится уже традиционная общественная акция «Зажги свечу памяти». Каждый гражданин может зажечь свечу и установить ее на подоконнике (или на балконе), почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты голодом в Украине.

«72-я сессия Генеральной ассамблеи совпадает с 85-й годовщиной одного из самых смертоносного преступления ХХ века - Голодомора. Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от 7 до 10 миллионов украинцев», - заявил тогда Порошенко. Он заметил, что доктор Рафаэль Лемкин, автор Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году, назвал уничтожение украинской нации «классическим примером геноцида».

Официально осудили и признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.