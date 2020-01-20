В Украине сегодня чтят память"киборгов", погибших при обороне Донецкого аэропорта

20 января 2020 г. 11:15
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник утром принял участие в мероприятиях памяти "киборгов" - военнослужащих, которые в этот день в 2015 году погибли при обороне Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины.

"Глава государства вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно информации, также Владимир Зеленский пообщался с семьями военных.

Вместе с тем, в Минобороны Украины сообщили, что в понедельник утром колокол памяти пробил 50 раз, из которых 49 ударов звучало по защитникам Донецкого аэропорта.

"В Минобороны Украины почтили память героев-"киборгов" - защитников Донецкого аэропорта. Колокол памяти раздался 50 раз ... 49 ударов звучало по защитников ДАПа ... Вечная слава украинским Героям!", - говорится в аккаунте украинского оборонного ведомства в Твиттер.

Памятные мероприятия пройдут сегодня во многих городах Украины, в том числе и в Харькове.

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