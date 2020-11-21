В Украине сегодня отмечают День достоинства и свободы

Сегодня украинцы отмечают праздник, который прославляет две значительные украинские революции 2004 и 2013 года.

День достоинства и свободы - это достаточно "молодой" праздник, который был основан в 2014 году указом Петра Порошенко 21 ноября каждого года. Установлен он в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Праздник стал преемником Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции, и был отменен Виктором Януковичем. Днем праздника избрано 21 ноября - дата сразу двух выдающихся для Украины событий: президентских выборов 2004 года, которые стали началом Оранжевой революции, и начала Евромайдана.

В 2004 году 21 ноября состоялись выборы президента, на которых Виктор Янукович победил по количеству голосов избирателей Виктора Ющенко. Результаты выборов и фальсификации возмутили украинцев, и тысячи протестующих собрались на Майдане Независимости.

После нескольких недель Оранжевой революции Верховный суд назначил повторное голосование, на котором победил Ющенко.

Через 9 лет в 2013 году произошли трагические события на Майдане, которые стоили жизни многим гражданам. Тогда с 21 ноября тысячи граждан собрались на Майдане Независимости с протестами против курса на Россию. В течение трех месяцев протестующие требовали продолжить евроинтеграцию и прекратить применение грубой силы к гражданам.

18-20 февраля произошли жесткие столкновения с протестующими. Десятки украинцев погибли, а президент Виктор Янукович бежал из страны.

В честь событий Оранжевой революции и Евромайдана установлен сегодняшний праздник. Оно прославляет свободолюбие и мужество нашего народа, стремление к демократии, чтит национальные интересы государства и права человека.