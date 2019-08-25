В Украине сегодня отмечают День шахтера

В Украине сегодня, 25 августа, отмечают День шахтера. Празднование проводится ежегодно в последнее воскресенье августа.

Помимо Украины, профессиональный праздник отмечают шахтеры Белоруссии, России, Эстонии и Казахстана. Связан он с рекордом в добыче, который установил Алексей Стаханов в ночь с 30 на 31 августа 1935 года. Это в будущем послужило началом стахановского движения.

День шахтера был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.

В Украине День шахтера отмечают согласно указу первого президента Леонида Кравчука от 16 августа 1993 года.

В Украине один из самых высоких в мире показателей смертей шахтеров на миллион тонн угля.

С Украиной конкурирует лишь Китай. Только за годы независимости Украины на шахтах погибло более 500 горняков.

В 2007 году на шахте имени Засядько произошла самая страшная трагедия со времен независимости. 18 ноября на шахте произошел взрыв метана, на тот момент там находились около 400 горняков. Спасательные работы несколько раз прерывали из-за сильного подземного пожара. В итоге выяснилось, что погиб 101 шахтер.

Однако после случившегося шахту не закрыли и через две недели (1 декабря 2007 года) на том же горизонте произошел второй взрыв, погибли еще 5 горноспасателей, которые разбирали завалы.

В текущем году на украинских шахтах погибли 4 человека. Сначала в мае во Львовской области в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков. А в июне на шахте в Донецкой области погибли еще два человека. Сообщалось, что одного прижало к стене, другой - попал под конвейерную дробилку.

По состоянию на 1998 год разведанные запасы угля в Украине составляли около 50 млрд тонн. Прогнозные запасы - около 120 млрд тонн В структуре балансовых запасов представлены все марки - от угля бурого до высокометаморфизированных антрацитов.

В 2014 году в связи с началом боевых действий на Донбассе падение добычи украинского угля составило 60%. В результате войны в Донбассе примерно две трети функционирующих государственных угольных шахт остались на неконтролируемой Украиной территории.

А в 2015 году Украина полностью прекратила дотирования угольной отрасли.

"Только в 2014 году угольная промышленность получала более 11 млрд грн дотаций. В 2015 году этой статьи вообще нет. То есть на сегодня нам приходится работать в крайне сложных условиях", – сказал тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

По его словам, без дотаций единственным путем остается привлечение внешних инвестиций. Отмечалось, что на эту тему были достигнуты договоренности с Китаем.

В то же время из-за задолженности по зарплате все чаще наблюдаются акции протестов шахтеров.

Так, недавно протестовали горняки на шахте "Южнодонбасская № 1" в Донецкой области. Добыча угля была приостановлена. А немного ранее львовские шахтеры перекрывали трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли.

Позже представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что вскоре все долги по заработной плате перед шахтерами ГП "Львовуголь" за февраль-апрель будут полностью погашены.

Поскольку в нашей стране угольная промышленность наиболее всего распространена на Донбассе, в том числе на оккупированной его части, для многих городов региона День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.

Кроме этого, в День шахтера отмечают День города оккупированные Донецк, Макеевка, Горловка, Шахтерск и другие города Донбасса.

По случаю профессионального праздника украинских шахтеров поздравил президент страны.

Как сообщается на сайте главы государства, Владимир Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами появляются новые вызовы и ответственные задачи.

"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - добавил глава государства.

Также по случаю Дня шахтера президент впервые за последние годы отметил украинских горняков государственными наградами.

Президент пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений.