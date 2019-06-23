В Украине сохранится жаркая погода, в некоторых областях пройдут дожди с грозами

В ближайшие сутки, 24 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве областей, кроме юго-восточной части, влажность воздуха кратковременно повысится.

В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - местами грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, температура ночью 16-22 градуса, днем ​​29-34 градуса, в западной части 23- 28 градусов.

В Киеве - ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью около 20 градусов выше нуля, днем ​ столбик термометра поднимется до отметки в 31-33 градуса по Цельсию.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 июня самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 33,2 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью - на отметке 7,8 градуса выше нуля в 1949 году.

Во вторник, 25 июня, в Украине без осадков, лишь в южной части и на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южных и Днепропетровской областях ночью 17-22 градуса, днем - 30-35 градусов; на остальной территории ночью 14-19 гпадусов, днем до 31 градуса тепла.

В Киеве 25 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-18 выше нуля, днем ​ - 28-30 градусов по Цельсию.