В Украине создадут Агентство оборонных технологий

06 января 2021 г. 15:44
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Украине в 2021 году планируют создать Агентство оборонных технологий. Оно будет способствовать созданию перспективных образцов вооруженной военной техники (ВВТ). Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегический отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в объединение военной техники и вооружения "Лига оборонных предприятий Украины".

"В 2021 году планируется создание Агентства оборонных технологий, прообразом для создания которой является американская DARPA. Она будет способствовать созданию перспективных образцов ВВТ", - заявил Уруский.

Также Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с "Лигой оборонных предприятий" для создания условий как для государственных, так и частных компаний.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53