В Украине создадут Фонд возмещения средств пострадавшим от насилия

Фонд возмещения средств пострадавшим от насильственных преступлений начнет работать в 2021 году.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук. Планируется, что ежегодно выплаты будут получать от 10 тысяч до 20 тысяч потерпевших. По словам чиновника, если человек погиб, то обратиться за материальную компенсацию сможет кто-то из ее родственников.

По поступлениям такой фонд составит приблизительно 200-300 млн грн в год. Это минимальные просчеты, которые делали специалисты вместе с представителями Консультативной миссии Европейского Союза.

Как только произойдет факт противоправного деяния, будут подтверждения, что нанесен ущерб, лицо или его родственники смогут обратиться в соответствующие органы, которые будут представлять фонд, и сразу получают деньги.

Для получения помощи нужно будет предоставить только справку от судебно-медицинского эксперта и выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Планируется, что фонд будет наполняться за счет поступлений от штрафов по уголовным и административным делам. Или же судебного сбора в уголовном производстве для лиц, признанных виновными.

