В Украине создадут онлайн-платформу для консультации врачей по поводу тяжелых случаев коронавируса

30 марта 2020 г. 13:47
Источник: Укринформ
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Министерство здравоохранения создаст онлайн-платформу, на которой врачи смогут проводить консультации относительно конкретных случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге 30 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы сейчас завершаем вопрос с запуском дистанционной онлайн-платформы, которая позволит нам рассматривать каждый конкретный случай, с консультацией национального эксперта. И в прямом эфире национальные эксперты будут сотрудничать с европейской базой специалистов для того, чтобы консультировать тяжелые случаи и принимать решения об использовании тех или иных лекарственных средств и лечении", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что сейчас есть также дистанционные курсы для врачей и работников бригад экстренной медицинской помощи, а также для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов о предоставлении медпомощи при коронавирусной болезни. В частности, такие курсы доступны на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.

Также для медиков работает отдельная горячая линия, на которой они могут получить профессиональную консультацию специалистов национального уровня, добавил Ляшко.

 

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