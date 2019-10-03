В Украине создали "Движение сопротивления капитуляции"

Активисты, которые протестовали против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в рамках Минских соглашений, объявили о создании "Движения сопротивления капитуляции" и созывают вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.

Об этом сообщается на странице "Защити Украину" в Facebook.

"2 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что представитель нашего государства в Минской контактной группе согласился с проведением местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также дал согласие на внедрение "формулы", которая, в частности, предусматривает особый статус этих территорий в составе Украины", - говорится в заявлении.

Как объяснили активисты, сопротивление "капитуляционным действиям власти" требует объединения и мобилизации усилий всего общества. Для этого необходимо объединяться в широкое движение против капитуляции Украины, которое объединило бы всех неравнодушных людей.

"С этой целью мы инициируем начало сети "Движение сопротивления капитуляции". Об организационных принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы – в Верховной Раде и вне парламента - консолидировать свои усилия и избегать противостоянию", – говорится в заявлении. Как отметили активисты, достижение мира не может произойти на основании "формул" и "договоренностей", которые противоречат Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины.

"Нам непонятно, как можно достичь мира с Россией, которая этого мира не хочет. Вместо этого она пытается силой навязать нам условия, целью которых является разрушение Украинской государственности", – заявили активисты.

Среди подписантов заявления: политзаключенный Кремля Владимир Балух, почетный президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеслав Брюховецкий, экс-министр образования Сергей Квит, бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош, политик Роман Безсмертный, экс-нардепы Андрей Тетерук и Сергей Высоцкий, председатель Провода ОО "Свободные Люди" Андрей Левус, руководитель международного волонтерского сообщества "ИнформНапалм" Михаил Макарук, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и много других.

Напомним, вчера, 2 октября, в городах Украины состоялись акции протеста против "формулы Штайнмайера" под названием "Нет капитуляции". Во Львове создали "Штаб защиты Украины", который будет заниматься координацией действий и мер по сопротивлению капитуляции Украины в войне с российскими оккупантами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера".

