В Украине создали интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

30 января 2020 г. 11:44
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В Украине создана интерактивная карта получателей гуманитарной помощи.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, ее разработали в Министерстве социальной политики.

«С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, сохранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи», - рассказал заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, интерактивная карта работает по функции поиска по разным параметрам:

- по названию получателя,

- коду ЕГРПОУ,

- названию региона,

- номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

- номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,

- фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.

«Данные в карте будут постоянно обновляться», - подчеркнул замминистра.

Как отметил Олег Коваль, пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.

 

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