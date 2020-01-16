В Украине создают реестр педофилов. Правозащитники и юристы рассказали, будет ли эффективным нововведение

Тема ужесточения наказания за сексуальные преступления против детей активно обсуждалась во времена прошлой каденции Верховной Рады и стала политическим домашним заданием для новых депутатов. Потому что этой теме, в частности, харьковским случаям задержания педофилов в 2016-2017 годах медиа уделяли немало внимания.

Хотя, по данным полиции, всплеска подобных преступлений зафиксировано не было. Сначала законодатели предусматривали даже ввести химическую кастрацию преступников, но это предложение не выдержало критики.

У инициативы не было источников финансирования, а были сомнительные правовые основания, да и сами эксперты признавали, что химическая кастрация не спасает от тяги к совершению преступления.

А вот единый госреестр депутаты решили все-таки создать. Предполагается, что в нем будут данные об осужденных за половые преступления против малолетних, в том числе и о людях со снятой и погашенной судимостью.

Правда, адвокаты и правозащитники практически сразу раскритиковали инициативу, говорят, что детей этот реестр никак не защитит, правоохранителям не поможет, а вот привести к нарушению прав человека может.

Зинаида Чуприна, адвокат компании "Рияко и партнеры"

Сам по себе закон никакой защиты не несет, от того, что будет принят закон, от того, что будет создан реестр, человек, который хотел совершить преступление, он все равно его совершит. С другой стороны, как адвокат я вижу много рисков, связанных с этим законом, во-первых, в полиции и до этого существовали реестры, чтоб проверить информацию. Сам по себе закон не защищает, сам по себе реестр не защищает, но он несет риски, связанные с нарушением прав и свобод человека.

Во-первых, речь идет о защите персональных данных. Право доступа к данным реестра предоставили не только правоохранителям, но и представителями местного самоуправления, городским и сельским советам.

В частности, для того, чтобы проверить наличие данных о человеке, который хочет возглавить детский сад, школу, детскую больницу или любое другое подобное учреждение.

Но коллизия заключается в том, что из-за отсутствия поправок в трудовом законодательстве отказать в приеме на работу человеку из-за наличия его фамилии в реестре нельзя, говорят юристы, а вот распространение о нем персональной информации есть.

Непонятно, кто и как будет нести ответственность за сохранение конфиденциальности. Кроме того, правозащитники опасаются, что сам факт попадания в реестр правоохранители могут использовать как новый механизм давления для задержанных.

Людмила Клочко, Харьковская правозащитная группа

Можно заставить человека признаться в любом преступлении, но не в этом, чтобы ты потом не попала в этот список, поэтому может быть все что угодно. Имея правоохранительную систему как наша, суды как наши, когда не уверены, что люди, осужденные к лишениям свободы, виноваты, мы не можем говорить, что такие списки, базы данных могут чем-то помочь.

При этом юристы отмечают, что бороться с сексуальными преступлениями против детей необходимо. Как положительный момент называют ужесточение наказания.

Зинаида Чуприна, адвокат компании "Рияко и партнеры"

Значительным образом увеличена ответственность за совершение преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних, то есть если раньше ответственность до 5 лет - сейчас добавили до 15 лет, а если группой лиц, то пожизненно. Вот это может быть сдерживающим фактором, а сам по себе реестр - комментарии.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость создания превентивного механизма противодействия таким преступлениям. В первую очередь, речь идет о работе с закрытыми сообществами, маргинальными семьями.

По данным криминалистов, значительная часть сексуальных преступлений в отношении детей совершается именно родственниками, а не маньяками. Кроме того, специалисты настаивают на том, что необходимо проводить сексуальное воспитание с детьми, и они должны с раннего возраста знать о контактах и ​​прикосновениях, несущих угрозу.