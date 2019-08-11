В Украине стали выращивать разноцветный картофель

Выращивание картофеля в Украине в последние десятилетия приобретает все более научный и селекционный характер. И появляются отличные районированные сорта, которые, к тому же, и очень оригинальны внешне.

В Украине появился новый тренд в картофелеводстве - цветной картофель. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе по селекции и семеноводству Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга.

"Появился новый тренд в картофелеводстве - это сорта с красочной расцветкой мякоти клубней: Солоха (фиолетового цвета) и Хортица (красный цвет). Кроме необычной расцветки, они имеют повышенное содержание антиоксидантов", - сказал Фурдыга.

Также, по его словам, в отечественной селекции появились такие сорта как Мирослава, Княгиня, Фотиния, которые показывают высокие показатели производительности, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

"Кроме того, в Украине развивается направление переработки, очень много сортов сегодня выращивают для чипсов, картофеля фри и крахмала", - рассказал Фурдыга.

Пришел в Украину цветной картофель из Беларуси, где его вывели еще семь лет назад, и с тех пор популярность его растет. А затем появились и собственные, украинские сорта. Но Беларусь была первой.

В Беларуси вывели новый сорт картофеля с фиолетовой, синей и красной мякотью. Попробовать его жители страны смогут уже через один-два года.

Цветной корнеплод вывели еще лет 7-8 назад. Чтобы выращивать его в стране масштабно, потребуется пара лет на проведение испытаний. По словам заведующего лабораторией исходного материала Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Виктора Козлова, названия у нового сорта овоща с цветной мякотью еще нет, пишет "Белорусская нива".

Пока непонятно, как домашние хозяйки отнесутся к новому внешнему облику картошки в уже готовых блюдах. В салатах цветной картофель смотрится гармонично. А вот пюре свекольного цвета будет выглядеть весьма непривычно.