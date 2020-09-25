В Украине стало больше безработных - Госстат

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 вырос до 9,9% по сравнению с 8,6% в первом квартале.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9% ", - говорится в сообщении.

Так, во II квартале 2020-го количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15 700 000 человек.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше составило 1 700 000 человек.

Напомним, за время карантина статус безработного получили 444 000 украинцев. Это на 73% больше, чем по состоянию на этот же период прошлого года.

Украина в течение карантина выплатила 7,5 миллиарда гривен пособий по безработице.