В Украине стало больше безработных - Госстат

25 сентября 2020 г. 14:10
Источник: Левый берег
8 просмотров

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 вырос до 9,9% по сравнению с 8,6% в первом квартале.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял  9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9% ", - говорится в сообщении.

Так, во II квартале 2020-го количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15 700 000 человек.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше составило 1 700 000 человек. 

Напомним, за время карантина статус безработного получили 444 000 украинцев. Это на 73% больше, чем по состоянию на этот же период прошлого года.

Украина в течение карантина выплатила 7,5 миллиарда гривен пособий по безработице.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53