В Украине стартовал третий этап ослабления карантина: что изменилось?

В Украине, кроме Черновицкой, Ровенской, Львовской и Донецкой областях, стартует тертий этап смягчения карантинных ограничений. При этом решения о послаблениях карантина принимаются на уровне местных властей, комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Третий этап ослабления карантина подразумевает:

1. Открытие фитнес-центров, бассейнов и спортплощадок.

При этом всем сотрудникам и посетителям будет измеряться температура тела (она не должна превышать 37,2 градуса). Обязательными условиями работы фитнес-центров, бассейнов и спортплощадок является социальное дистанцирование (пребывание в спортзалах разрешается в группах до 10 человек и в помещениях площадью 10 м2 на одного человека при индивидуальных занятиях и 5 м2 в командных видах спорта, масочный режим (все сотрудники залов должны носить маски или респираторы), а также постоянная дезинфекция помещений. На входе в помещение должны стоять санитайзеры помещения должны убираться каждые 2 часа и сразу после окончания занятий, проветривание залов есть обязательным не менее, чем за 15 минут до начала занятий и каждые последующие 2 часа. Посещение бассейнов разрешается для индивидуальных занятий и групп второго года обучения и старше.

Запрещены:

работа спа-зон,

фитнес-бары,

услуги массажа,

многоразовые полотенца и кулеры с водой,

детские комнаты,

занятия с детьми возрастом до 12 лет,

использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми.

2. Проведение в вузах и профессионально-технических колледжах экзаменационных сессий.

Учащимся профобразования позволяется проходить практику, а для выпускников будут организованы государственная квалификационная аттестация. В регионах также допускается работа инклюзивно-ресурсных центров.

3. Межобластные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 42 поезда. Вместе с тем, планируется запуск 214 электричек пригородных сообщений.

Пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры. Граждане с повышенной температурой не смогут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. В каждом вагоне должен быть установлен санитайзер, а проводники должны проводить уборку каждый час в течение рейса.