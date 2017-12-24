В Украине стартовал зимний марафон по написанию писем политическим заключенным Кремля

24 декабря 2017 г. 16:46
Источник: Новое Время
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В Украине стартовал зимний марафон по написанию писем политическим заключенным Кремля с целью подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года.

Об этом на своей странице Facebook сообщила координатор Евромайдан SOS правозащитница Александра Матвийчук.

В сообщении она напомнила, что в российских тюрьмах находятся более 60 граждан Украины, заключенных по сфабрикованным делам на общий срок около 200 лет.

Матвийчук отметила, что среди них есть студенты, многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, лидеры крымскотатарского народа, правозащитники, художники и журналисты.

«Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются и ждут на свободе», - сказано в сообщении.

Организаторы также добавили, что для написания письма необходимо соблюдать определенную цензуру: письмо должно быть написано на русском языке и быть политически нейтральным. На конверте необходимо указать год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата. Чтобы получить ответ, в конверт нужно вложить чистые листы бумаги, марку и другой конверт.

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