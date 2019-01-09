В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

В Украине стартовала регистрация на участие в пробном внешнем независимом оценивании.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

С 8 до 31 января каждый желающий может зарегистрироваться на пробное ВНО, которое состоится 16 и 23 марта.

Участие в пробном ВНО не является обязательным, каждый может присоединиться по собственному желанию.

Его результаты не засчитываются как оценки за государственную итоговую аттестацию и не влияют на конкурсный балл при поступлении, отметили в МОН.

Пробное ВНО проводится для того, чтобы участники ознакомились с процедурой тестирования, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к рабочему месту и тому подобное.

Как сообщалось, чтобы пройти пробное тестирование, необходимо создать личный кабинет на сайте соответствующего регионального центра.

В ведомстве подчеркнули, что прохождение пробного ВНО является платным. После регистрации участники получат квитанции для оплаты теста. Стоимость каждого тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

После оплаты участия в ВНО участники получат электронное приглашение-пропуск. В нем будут указаны время и место проведения оценки.

Пробное ВНО состоится по таким предметам:

16 марта - по украинскому языку и литературе;

23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

В день проведения пробного тестирования каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету. Результаты будут обнародованы в кабинетах участников до конца марта.

Как отметили в министерстве, регистрация на пробное тестирование не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

Харьковский региональный центр оценивания качества образования, который кроме Харьковской области обслуживает также Харьковскую, Полтавскую и Сумскую, находится по адресу: г. Харьков 61022, пл. Свободы, 6, комната 463.

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