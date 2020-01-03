В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

03 января 2020 г. 14:44
Источник: УНИАН
2 просмотра

Сегодня, 3 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 3 до 24 января 2020 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», - говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Отмечается, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.