В Украине стартовала "вторая волна" заключения договоров с медучреждениями первичной медпомощи

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) 25 июля объявила "вторую волну" подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медреформы, сообщила пресс-служба ведомства.

"С 25 июля по 3 августа медучреждения могут подать заявления о заключении договоров с Нацслужбой здоровья. Таким образом, они смогут получать оплату за медицинские услуги по принципу "деньги идут за пациентом", - отмечено в сообщении.

Срок подачи заявлений истекает в 18:00 3 августа.

В службе также рекомендовали учреждениям подавать заявления до 31 июля, чтобы в случае наличия ошибок у медучреждений осталось время до 3 августа на их исправление. Договора между НСЗУ и медучреждениями, которые выполнили все условия, будут подписаны до 15 августа.

Для заключения договора с медицинским учреждением последнее должно соответствовать ряду требований НСЗУ, в частности, быть подключенным к электронной системе здравоохранения, оснащено в соответствии с требованиями табеля оснащения, иметь лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Как сообщалось, с 1 июля 2018 года 152 учреждения первичной медицинской помощи, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования – "деньги идут за пациентом". Согласно ему, пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, зависящий от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Базовый тариф за пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. К нему применяются возрастные коэффициенты: за ребенка до 5 лет – 4 (1480 грн), для детей от 6 до 17 лет - 2,2 (814 грн), для взрослых от 18 до 39 лет - 1 (370 грн), для взрослых от 40 до 64 лет - 1,2 (444 грн), для людей старше 65 лет - 2 (740 грн).

Медучреждения, которые уже начали работу по новому принципу за первый месяц суммарно получили 244 млн грн.