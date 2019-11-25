В Украине стартовали "16 дней противодействия насилию". Харьков присоединился к акции флешмобом

Кампания "Шестнадцать дней против насилия" проводится в Харькове же уже в четвертый раз. Эти дни выбраны не случайно, поскольку в данный период времени проходит ряд важных событий: Международный день борьбы со СПИДом, Международный день за отмену рабства Международный день прав человека и многие другие.

В этом году кампания началась с флешмоба "Разорви круг насилия", посвященного Международному дню против насилия в отношении женщин.

Его участники встают в круг, в центре которого размещен логотип в виде ладони, и затем символически его разрывают, призывая тем самым остановить насилие.

Акция одновременно проводилась в девяти районах Харькова. По словам организаторов, основная идея флешмоба - обратить внимание граждан, что насилие обычно носит систематический характер, деформирует личность человека.

Сергей Ревуцкий, региональный координатор фонда ООН

Цей флешмоб "Розірви коло насильства", який несе думку, що не треба мовчати. Треба говорити про проблему насильства - як постраждалим, так і всьому суспільству

По статистике, каждая пятая женщина в Украине в течение года страдает от сексуального или физического насилия, то есть это около миллиона жертв. Однако, по словам экспертов, подавляющее большинство из них даже не осознают себя таковыми. Сообщить о своем бедственном положении решаются только треть пострадавших.