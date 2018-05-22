В Украине стартовало ВНО: как это было в Харькове

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В университет Каразина сегодня пришли более двухсот будущих абитуриентов. Всех их объединяет одно - желание успешно сдать ВНО по математике и поступить на специальность своей мечты. Подростки говорят: к ВНО готовились не менее года. Ученики в основном посещали репетиторов и заучивали справочники, говорят - только школьной программы для подготовки недостаточно. Одни уже выбрали вуз, другие еще не определились с профилем.
Данил Макрий, ученик
Анастасия Павлий, ученица
А вот Илья - уже студент Харьковского университета Каразина. Учится на врача. Теперь парень стремится получить экономическое образование в ХНЭУ, или в том же Каразина. Он готовился самостоятельно, хотя при первом вступлении также посещал дополнительные занятия.
Илья, студент
К пунктам проведения ВНО пускали при наличии паспорта, оригинала сертификата и приглашения-пропуска. Внешнее независимое оценивание по математике продолжалось 3 часа. Ученики писали тест с 11.30 до 14.30. Будущим абитуриентам не разрешалось пользоваться никакими гаджетами - все вещи оставались на столе у входа.
Наталия Назаренко, инструктор ВНО
В этом году в Харьковской области существует 7 округов и 94 пункта для проведения ВНО. Наибольшее количество абитуриентов составляет тесты по украинскому языку и истории Украины. По украинскому языку и литературе - 21 000, потому что предмет обязательный, история Украины - 10 и по математике - 8000.
Анатолий Бабичев, заместитель главы ХОГА
В этом году ВНО будет проходить до 14 июля.
Следующим после математики будет украинский язык и литература. Они состоятся уже через несколько дней - 24 мая.
До конца мая ВНО также пройдет с рядом иностранных языков.
Кстати, нынешним нововведением является еще двухуровневая аттестация по иностранным языкам.