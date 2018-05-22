В Украине стартовало ВНО: как это было в Харькове

В университет Каразина сегодня пришли более двухсот будущих абитуриентов. Всех их объединяет одно - желание успешно сдать ВНО по математике и поступить на специальность своей мечты. Подростки говорят: к ВНО готовились не менее года. Ученики в основном посещали репетиторов и заучивали справочники, говорят - только школьной программы для подготовки недостаточно. Одни уже выбрали вуз, другие еще не определились с профилем. Данил Макрий, ученик Именно, чтобы интенсивных подготовок было - около года. Четыре часа в неделю на протяжении полутора года. - С репетитором? – Да. Я не скажу, что я уверен на 200%, но я не волнуюсь – волнение – это лишнее. Хочу сдать на 180 и выше – сдам около 170 – 180. Анастасия Павлий, ученица Украинский язык, английский язык и история Украины. – К какому предмету было сложнее готовиться? - Наверное, к математике. Очень сложные формулы для меня. Я считаю, что я имею логическое мышление, но учить формулы – это реально тяжело. Я посещала дополнительные занятия, еще смотрела очень полезные видео в интернете, потом готовилась с учебниками сама. А вот Илья - уже студент Харьковского университета Каразина. Учится на врача. Теперь парень стремится получить экономическое образование в ХНЭУ, или в том же Каразина. Он готовился самостоятельно, хотя при первом вступлении также посещал дополнительные занятия. Илья, студент В медицинском я учусь на контракте, я понимаю, что еще могу поступить на бюджет - почему нет, если есть возможность двух образований. - Вы уже однажды сдавали ВНО – изменилось ли что-то за эти годы? – Ничего. Единственное, что я забыл, что нужно распечатать запрошення-перепустку. Пришлось только что делать, а так в принципе ничего, то же самое К пунктам проведения ВНО пускали при наличии паспорта, оригинала сертификата и приглашения-пропуска. Внешнее независимое оценивание по математике продолжалось 3 часа. Ученики писали тест с 11.30 до 14.30. Будущим абитуриентам не разрешалось пользоваться никакими гаджетами - все вещи оставались на столе у входа. Наталия Назаренко, инструктор ВНО Чтобы ВНО прошло успешно и без всяких прецедентов надо оставить все вещи в аудитории на столе - все приборы технические: мобильные, приборы технической связи, флешки, средства, с которых они могут считывать информацию - все нужно будет оставить. И с собой на столе у них должно лежать только сертификат-приглашение, на котором отметка будет о том, что они прошли это. В этом году в Харьковской области существует 7 округов и 94 пункта для проведения ВНО. Наибольшее количество абитуриентов составляет тесты по украинскому языку и истории Украины. По украинскому языку и литературе - 21 000, потому что предмет обязательный, история Украины - 10 и по математике - 8000. Анатолий Бабичев, заместитель главы ХОГА Более 21 000 абитуриентов зарегистрировалось к прохождению ВНО - это цифра очень большая. Я напомню, что это новинка этого года - с этой 21000 только 55% - это выпускники 11 классов этого года. Все остальные - это либо выпускники прошлых лет - 10% или учащиеся профессионально-технических учебных заведений и колледжей и техникумов, впервые в этом году будут сдавать ВНО. В этом году ВНО будет проходить до 14 июля. Следующим после математики будет украинский язык и литература. Они состоятся уже через несколько дней - 24 мая. До конца мая ВНО также пройдет с рядом иностранных языков. Кстати, нынешним нововведением является еще двухуровневая аттестация по иностранным языкам.