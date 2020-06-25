В Украине стартует основная сессия ВНО: сегодня – тесты по математике

В Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания, которая продлится до 17 июля. Сегодня будущие абитуриенты будут сдавать тесты по математике.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня; по физике - 2 июля; по испанскому, немецкому, французскому языкам - 6 июля; по английскому языку - 7 июля; по истории Украины - 9 июля; по биологии - 13 июля; по географии - 15 июля; по химии - 17 июля.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

По информации и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 тыс. 493 участников. Для всех участников Украинский центр оценивания качества образования подготовил почти 83 тыс. аудиторий в более чем 5,1 тыс. пунктах тестирования. Напечатано 1 млн 166 тыс. 280 тетрадей сертификационных тестовых заданий.

Сессия будет проходить с соблюдением карантинных требований, участники тестирования должны быть в защитных масках, им бесконтактно будут измерять температуру тела и др. К проведению ВНО привлечены 242 тыс. 650 работников и 11 тыс. 630 медиков.

Вместе с тем, согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года», в связи с введением карантинных мероприятий учащиеся, которые завершают получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). В то же время учащиеся, которые завершают обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА в форме ВНО.

По данным Министерства образования и науки, отмена обязательной государственной итоговой аттестации позволит уменьшить примерно на 27-30% количество участников ВНО и, соответственно, увеличить социальную дистанцию ​​между ними в аудиториях.

Дополнительная сессия пройдет с 23 июля по 11 августа. Результаты дополнительной сессии обнародуют до 14 августа.

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

