В Украине стартует продажа елок

В Украине стартует елочная кампания, сообщается на сайте Харьковской областной госадминистрации.

Как сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь, купить елку можно непосредственно в гослесхозах, что значительно дешевле, чем на елочных базарах.

Новогодние елки заготавливаются на специальных плантациях или во время проведения рубок формирования и оздоровления лесов.

«Такие методы введены с целью уменьшения вреда для окружающей среды. Каждый гражданин может лично ознакомиться с объемами, местами реализации, ценам на новогодние елки на сайтах областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов. Это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками в торговых точках, на площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов», - сообщил Владимир Бондарь.

Он также отметил, что граждане могут покупать елки прямо в государственных лесхозах.

На правительственном портале отмечают, что Гослесагентство проводит мероприятия для того, чтобы удовлетворить потребность в новогодних елках, не нанося вред лесу:

- на площади 5 тыс. га созданы специальные плантации новогодних елок, где растут 18 млн. шт. хвойных деревьев различных пород в возрасте от 1 до 10 лет;

- ежегодно в декабре предполагается проведение рубок ухода за лесом в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно выбрать (отсортировать) около 1 млн. шт. новогодних елок;

- есть возможность обеспечить потребности в ветвях хвойных пород для создания новогодних композиций, чтобы украсить жилище оригинальным елочным букетом, не рубя все дерево.

В этом году государственными лесохозяйственными предприятиями запланирована реализация около 550 тыс. шт. новогодних елок. Если остаются срубленные нереализованные новогодние елки, их отдают в детские сады, школы, для украшения церквей на рождественские праздники.

Следует заметить, что цены на новогодние елки в 2017 году остаются в среднем на уровне прошлого года.

В Украине средняя цена елки составляет около 60 грн. за погонный метр.

Проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеящейся этикетки, которая должна быть на дереве. Они содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрихкод, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверка законности происхождения елки проходит путем введения номера с самоклеящейся этикетки на сайте http://www.ukrforest.com.

«Надеемся на сознательность граждан при приобретении елок и просим при выборе новогодних деревьев обращать внимание на наличие самоклеящейся этикетки. О фактах злоупотребления или выявлении нарушения просим сообщать в территориальные органы Национальной полиции и Гослесагентства», - говорится на правительственном портале.