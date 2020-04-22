В Украине стартуют клинические исследования препарата против COVID-19

22 апреля 2020 г. 15:02
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В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция... изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания", - указано в сообщении.

В ОП пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию.

 

 

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