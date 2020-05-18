В Украине ставят диагноз COVID-19 даже при негативных результатах тестов

За сутки в Украине делается 7−8 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Из них около тысячи приходится на ре-тестирование для тех, кто или выписывается, или у них был сомнительный результат. Иногда тест не показывает положительный результат, но достоверно известно, что человек контактировал с COVID-инфицированным и течение его болезни дает основание предполагать у него эту инфекцию. Об этом рассказал глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай. То есть этот человек или контактировал, или находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом. Таких случаев не более 200 по стране, но они тоже входят в общую статистику.

Напомним, на утро 18 мая, в Украине подтверждены 18 616 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 535 случаев с летальным исходом и 5276 случаев выздоровления пациентов.