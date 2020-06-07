В Украине у 26999 человек выявили коронавирус - статистика на 7 июня

В Украине за последние сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19. При этом 242 человек выздоровели. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 26 999 человек, из них 12 054 пациентов выздоровели и 788 - умерли. За минувшие сутки 242 человека выздоровели и 11 умерли.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (68) и Черновицкой областях (54), а также в Киеве (43 случаев). Не выявили ни одного нового случая в Херсонской области. По одному случаю зафиксировали в Полтавской и Сумской областях.

Напомним, три дня подряд в Украине фиксировали более 500 заражений коронавирусом. Отмечалось, что число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Минздрава и ослабления карантина. В тот же момент, в ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью.