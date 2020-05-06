В Украине учебные заведения закрыты до 1 сентября

Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они откроются только 1 сентября. Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня". Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.

Напомним, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года.