В Украине учителям повысят зарплату за уроки, снятые на видео

10 декабря 2018 г. 18:05
Источник: УНИАН
89 просмотров

Учителям придется снимать свои уроки на видео, если они хотят получить повышение зарплаты. Как сообщает EtCetera, в МОН утвердили условия для прохождения учителями сертификации, которая и повлияет на зарплату педагогов.

Для того, чтобы сдать сертификацию, учитель должен будет сдать тесты ВНО и пройти оценивание уровня его преподавания экспертами.

Именно для второго пункта и нужна будет видеозапись урока.

Каждый участник сертификации должен сделать видеозапись проведенного им  занятия или фрагментов уроков общей длительностью от 15 до 30 минут. 

На видео учитель должен будет максимально удачно продемонстрировать свое педагогическое мастерство, а также раскрыть умения и способности учеников.

После этого педагогу придется сделать описание занятия.

Также обязательным условием является получение разрешения на проведение видеозаписи от родителей учеников.

Те учителя, которые выполнят все условия и пройдут сертификацию, получат прибавку к зарплате в размере 20% от текущего оклада.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.