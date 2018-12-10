В Украине учителям повысят зарплату за уроки, снятые на видео

Учителям придется снимать свои уроки на видео, если они хотят получить повышение зарплаты. Как сообщает EtCetera, в МОН утвердили условия для прохождения учителями сертификации, которая и повлияет на зарплату педагогов.

Для того, чтобы сдать сертификацию, учитель должен будет сдать тесты ВНО и пройти оценивание уровня его преподавания экспертами.

Именно для второго пункта и нужна будет видеозапись урока.

Каждый участник сертификации должен сделать видеозапись проведенного им занятия или фрагментов уроков общей длительностью от 15 до 30 минут.

На видео учитель должен будет максимально удачно продемонстрировать свое педагогическое мастерство, а также раскрыть умения и способности учеников.

После этого педагогу придется сделать описание занятия.

Также обязательным условием является получение разрешения на проведение видеозаписи от родителей учеников.

Те учителя, которые выполнят все условия и пройдут сертификацию, получат прибавку к зарплате в размере 20% от текущего оклада.