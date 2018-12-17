В Украине упростили регистрацию транспортных средств

Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Как отмечается, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного осмотра.
Кроме того, осмотр не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.
«Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона не будет предусматривать обязательный экспертный осмотр», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.