В Украине упростили регистрацию транспортных средств

17 декабря 2018 г. 14:42
Источник: Украинская правда
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Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как отмечается, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного осмотра.

Кроме того, осмотр не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

«Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона не будет предусматривать обязательный экспертный осмотр», - говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

 

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