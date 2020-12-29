В Украине утвердили новый профстандарт школьных учителей

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило профессиональный стандарт по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования", "Учитель заведения общего среднего образования", "Учитель начального образования (с дипломом младшего специалиста)".
Об этом сообщила пресс-служба МОН.
"Профессиональный стандарт воплощает современный подход к определению перечня и описания общих и профессиональных компетенций учителя. К общим компетенциям относятся гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская", - говорится сообщении.
В перечень профессиональных компетенций вошли:
речевая коммуникативная; предметно-методическая;
информационно-цифровая; психологическая;
эмоционально-нравственная;
педагогическое партнерство;
инклюзивное;
здоровьесберегающая;
проектная;
прогностическая;
организационная;
оценочно-аналитическая;
инновационная;
рефлексивная;
способность к обучению на протяжении жизни.
В МОН объяснили, что профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания профессиональных компетенций учителей при их аттестации и сертификации.
В профессиональном стандарте указано, что цель профессиональной деятельности учителя состоит в организации обучения и воспитания учащихся путем формирования у них ключевых компетентностей и мировоззрения.
Также отмечается, что профстандарт 2018 года утратил силу.