В Украине утвердили тариф на медуслугу за пациента и корректировочные коэффициенты

Кабинет министров Украины в среду утвердил тариф на оплату медицинской услуги первичной медицинской помощи в размере 370 гривен в год за обслуживание одного пациента, подписавшего декларацию с врачом.

Соответствующее решение об утверждении "Порядка реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной медпомощи на 2018 года" принято на заседании правительства в среду.

Кроме того, утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп. Так, за обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре капитационные ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет – 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн).

Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка – пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн.

По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

Кроме того, Кабмин утвердил еще одно постановление, необходимое для реализации медицинской реформы, – "Некоторые вопросы электронной системы здравоохранения", которым определен порядок функционирования электронной системы здравоохранения, а также порядок и объем обнародования Национальной службой здоровья ведомостей из системы eHealth.

Кабмин в среду, 25 апреля, также утвердил порядок подписания, внесения изменений и прекращения договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий между Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), которая выполняет роль заказчика медицинских услуг и медицинскими учреждениями, а также типовую форму договора.