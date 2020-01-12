В Украине увеличат размер соцпомощи людям с инвалидностью

12 января 2020 г. 21:12
Источник: Обозреватель.ua
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В 2020 году в Украине вырастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на странице в Facebook. Она также опубликовала соответствующую инфографику.

Уточняется, что речь идет о выплатах для лиц с инвалидностью с детства, отнесенных к подгруппе А I группы с надбавкой на уход.

В целом размер помощи до января-2020 должен увеличиться на 268,70 гривен:

с 01.01.2020: 3364,60 гривен;

с 01.07.2020: 3516,40 гривен;

с 01.12.2020: 3633,30 гривен.

Также в 2020 году ожидается рост зарплат, однако не такой быстрый, как в предыдущие годы.

Согласно данным Кабинета министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривен, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривен.

 

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