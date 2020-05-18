В Украине уже 18 616 случаев COVID-19: статистика по регионам

За истекшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число инфицированных достигло 18 616. Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки). К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Общая статистика по регионам: