В Украине уже 18 616 случаев COVID-19: статистика по регионам

18 мая 2020 г. 10:19
Источник: РБК-Украина
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За истекшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число инфицированных достигло 18 616. Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки). К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Общая статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
  • Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)
  • Киев - 2321 (224 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)
  • Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)
  • Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)
  • Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

 

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