В Украине уже 196 человек заразилось коронавирусом

26 марта 2020 г. 22:33
Источник: УНИАН
1 просмотр

В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Как сообщалось ранее, в мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего инфицированных в Китае – 81 781, Италии – 74 386, США – 69 684, Испании – 56 197, Германии – 41 519, Иране – 29 406, Франции – 25 624, Швейцарии – 11 712.

С начала пандемии на планете погибли 22 993 пациентов, из них больше всего в Италии – 8 165 и Испании – 4 165. В то же время 120 983 больных удалось вылечить.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.