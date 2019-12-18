В Украине ужесточат уголовную ответственность за ложное сообщение о минировании - Кабмин

18 декабря 2019 г. 15:15
Источник: Украинская правда
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Кабинет министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина сегодня, 18 декабря.

Речь идет о лже-минировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

"Предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лже-заминирование критически важных объектов инфраструктуры - предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Сейчас за данное преступление предусмотрена уголовная отвественность в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно сведениям Нацполиции, за пять месяцев 2019 года следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных правонарушений из-за ложных сообщений о заминировании.

В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей. Ложные сообщения создают неудобства для большого количества  жителей городов и приводят к значительным затратам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

Напомним, в ноябре мужчину приговорили к 6 годам заключения за "минирование" станций "Киевского метрополитена".

 

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